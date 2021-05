Udinese, Musso: "Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo lottato fino all'ultimo giorno"

Con un post su Instagram, Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha commentato la stagione appena terminata: "È finita la mia terza stagione in @SerieA e abbiamo lottato con questa grande squadra fino all'ultimo giorno per lasciare @Udinesecalcio più in alto possibile, tenendo conto di tutte le difficoltà e degli episodi che non sono girati a nostro favore. Orgoglioso di questo gruppo che non ha mai risparmiato alcuno sforzo "