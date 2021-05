Udinese, Strygen Larsen: "Delusi dalla sconfitta. Pareggio risultato più giusto"

Dai microfoni di UdineseTv arrivano le parole di Jens Stryger-Larsen dopo la sconfitta della formazione di Luca Gotti contro la Sampdoria nell’ultimo impegno stagionale dei friuliani alla Dacia Arena: "Se sapessimo qual è il vero problema non avremmo commesso tutti questi errori nelle ultime partite. Questa era una partita che sarebbe dovuta finire in pareggio, abbiamo avuto delle occasioni ma alla fine non abbiamo raccolto punti e questo ci dispiace. Avremmo voluto prendere punti nell'ultima partita in casa della stagione ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ora abbiamo ancora una partita per fare punti e finire la stagione al meglio. Siamo tutti delusi dalla sconfitta di oggi ma vogliamo tutti fare il bene del club e la prossima settimana proveremo a chiudere il campionato raccogliendo dei punti".