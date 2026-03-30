Udinese, un Atta da ritrovare: gli ultimi squilli risalgono a due mesi fa

L’Udinese si avvicina giorno dopo giorno alla sfida contro il Como e la certezza per la gara è che Davis non potrà dare il suo contributo in attacco vista la squalifica. L’assenza del centravanti è quindi già calcolata, così come non ci saranno Zemura, il lungodegente Zanoli e il sostituto dell’inglese, ovvero Buksa. Da monitorare poi le condizioni di Kristensen, uscito acciaccato dalla sfida contro il Pordenone, ma in difesa, con i rientri di Solet e Bertola, le soluzioni ora ci sono per comporre la consueta linea a 3.

Davanti invece, con Bayo sottotono e un Gueye ancora in fase di costruzione, mister Runjaic dovrà affidarsi alla qualità di Zaniolo e Atta. L’ex Roma sta vivendo un’ottima stagione, con qualche alto e basso dettato dalla condizione fisica, ma riuscendo sempre in qualche modo a incidere. Ne ha dato dimostrazione anche contro il Genoa dove, in una gara fino a quel momento opaca, ha comunque sfornato un bellissimo assist per Ekkelenkamp.

Se il numero 10 sta riuscendo praticamente sempre a dare il suo contributo per la causa, desta qualche preoccupazione invece la flessione di Atta. Il centrocampista offensivo francese, infatti, è stato protagonista di tante prestazioni positive in questo campionato, tanto da far scomodare paragoni importanti (Pogba e Gravenberch su tutti) agli addetti ai lavori. Dopo l’ultimo infortunio muscolare però l’ex Metz sta faticando a tornare sui suoi standard. Ormai da due mesi non riesce a trovare un gol o un assist per un compagno. La capacità nell’uno contro uno e la sua leggerezza nel muoversi con la palla sono ancora qualità sotto gli occhi di tutti, ma gli sta mancando quel quid che aveva fatto accendere tutti i riflettori su di lui.

Con un attacco che sarà tutta un’incognita, sarà fondamentale rivedere un Atta al meglio. Il giocatore sta vivendo l’annata con più minuti in assoluto in carriera e probabilmente deve ancora capire come gestire anche al meglio la pressione che si è creata su di lui, tra aspettative altissime ogni volta che gioca e anche rumors di mercato che inevitabilmente coinvolgono un ragazzo del suo talento. In questo rush finale servirà ritrovare quel giocatore che ha stupito tutti a suon di dribbling e incursioni, a maggior ragione nel momento in cui un leader come Davis è assente.