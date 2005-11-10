Ufficiale
Udinese, Zemura ceduto in prestito al Watford: la nota del club friulano
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Arriva l'ufficialità da parte dell'Udinese. Il club friulano ha infatti annunciato la cessione in prestito di Jordan Zemura agli inglesi del Watford. Questa la nota diramata dal sito del club bianconero:
"Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito, fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive di Jordan Zemura al Watford FC. A Jordan un grande in bocca al lupo per questa stagione".
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