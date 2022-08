ufficiale Bologna, c'è il rinnovo di Skorupski: firma fino al 2025 con opzione al 2026

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, adesso c'è anche l'ufficialità tramite un comunicato in cui il Bologna ha annunciato il prolungamento del contratto di Lukasz Skorupski: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore prolungamento fino al 30 giugno 2026".