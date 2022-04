ufficiale Cagliari, contratto fino al 2025 per i giovani Conti, Palomba e Zallu

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professionista di Bruno Conti, Luigi Palomba e Francesco Zallu: i tre calciatori della Primavera si legano al Club sino al 30 giugno 2025.

Rossoblù sin dai primi calci al pallone, cresciuto con la maglia del Cagliari addosso, Bruno Conti è un centrocampista mancino, 2002, spesso impiegato come regista puro davanti alla difesa: lo caratterizzano geometrie, visione di gioco e capacità di verticalizzare rapidamente la manovra. Ha fin qui totalizzato 51 presenze e 5 reti con la Primavera.

Originario di Padova, 2003, madre cubana e padre sardo, Palomba è entrato a far parte dell’U17 nel 2017 (16 gare e 2 reti): un percorso di crescita che lo ha portato ad affermarsi in Primavera - sinora 43 gare e 4 reti - come uno dei leader della retroguardia. Lo scorso giugno ha esordito con la maglia azzurra dell’U18; fa oggi parte del gruppo U19.

Francesco Zallu, classe 2003, di Castelsardo, ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Latte Dolce. Dopo due stagioni tra le fila del Centro di formazione di Alghero e successivamente nell’Under 17 rossoblù (12 partite) è entrato in pianta stabile nella Primavera dalla stagione 2020-21. Terzino destro esplosivo, ha disputato sin qui 37 gare con 1 gol.

Per tutti si apre ora un nuovo capitolo nella loro carriera: complimenti ragazzi, avanti così!