ufficiale doppio colpo in entrata per il Genoa. Dalla Juve U23 arrivano Portanova e Petrelli

Doppio colpo in entrata per il Genoa sull'asse Torino-Genova. Il club rossoblù ha infatti depositato in Lega i contratti di Elia Petrelli e Manolo Portanova, entrambi provenienti dalla Juve Under 23. Attesa poi per l'annuncio di Petrelli che sarà girato in Serie B, alla Reggina.