ufficiale Fiorentina, Tofol Montiel va in prestito all'Atletico Baleares fino a fine stagione

Nuova avventura per Cristobal Montiel Rodriguez. Il calciatore maiorchino di proprietà della Fiorentina, classe 2000, lascia l'Italia e torna in Spagna: giocherà la seconda parte della stagione in prestito nell'Atletico Baleares, club di terza serie.