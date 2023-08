ufficiale Genoa, ecco il colpo per la difesa. "De Winter is coming"

vedi letture

Koni De Winter è un nuovo giocatore del Genoa, che per annunciarlo ha sfruttato uno dei motti più noti della famosa serie Games of Thrones (o Trono di Spade, ndr: "Visite mediche effettuate in mattinata. Poi la firma del contratto a Villa Rostan e, in serata, al “Ferraris” per assistere in tribuna alla partita di Coppa Italia con il Modena. Koni De Winter è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore belga, nato ad Anversa il 12/06/2002, arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di acquisto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, con cui ha disputato 14 partite nel campionato di Serie A Tim. Benvenuto!".