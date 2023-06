ufficiale Genoa, parte il mercato 23/24. Riscattato Josep Martinez dal Lipsia

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa ha comunicato il riscatto di Josep Martinez dal Lipsia, che l'aveva concesso in prestito al Grifone nello scorso campionato di Serie B: "Il Genoa CFC comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi relativi al portiere Josep Martinez, tra i protagonisti della promozione in Serie A"