ufficiale Inter, ceduto in prestito con diritto Sebastiano Esposito alla Sampdoria

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito all'UC Sampdoria. L'attaccante classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.

Per il 2002 di Castellammare di Stabia quella in blucerchiato è la sesta avventura lontana dal club nerazzurro in poco più di tre anni. Nel campionato 2021/2022 ha prima vestito i colori della SPAL, salvo chiudere con il Venezia. Nella stagione successiva, invece, ecco l'esperienza al Basilea con 34 presenze, 7 gol e 9 assist. Lo scorso anno, infine, primi sei mesi in Belgio con l'Anderlecht e poi l'avventura al Bari, con 4 gol e 2 assisti in 15 apparizioni.