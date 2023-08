ufficiale Monza, Davide Diaw va al Bari. I dettagli dell'operazione

vedi letture

Con una nota apparsa sul suo sito ufficiale, il Monza ha ufficializzato una operazione in uscita: "AC Monza comunica il trasferimento di Davide Diaw al Bari a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In bocca al lupo a Davide per la nuova avventura!"

Attraverso il suo sito, il Bari ha invece accolto così il nuovo arrivato: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall'AC Monza, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Djily Diaw (06.01.92, Cividale del Friuli); l'attaccante italo-senegalese sarà da subito a disposizione di mister Mignani e vestirà la maglia numero '18'.

Nato in Friuli da madre italiana e padre senegalese, muove i primi passi da calciatore nelle scuole calcio del Donatello e dell'Ancona Udine, prima di trasferirsi, nel 2010, alla Sanvitese, con cui disputa due stagioni in Serie D (52 presenze e 11 gol). Un infortunio al ginocchio rischia di pesare sul prosieguo della sua carriera, ma con grande forza di volontà torna protagonista con la maglia del Virtus Corno (34 gol in 55 presenze) con cui vince la Coppa Italia Dilettanti nel 2015. Dopo l'ottima stagione in D con la Polisportiva Tamai (27 presenze e 13 gol), è la Virtus Entella che lo fa esordire nei pro, in Serie B, proprio contro il Bari, il 9 ottobre '16 (in totale saranno 9 reti e 6 assist in 51 partite con i liguri). Passa a titolo definitivo al Cittadella nel gennaio '19 mettendo a referto complessivamente 22 gol e 9 assist in 56 partite in un anno e mezzo con i granata. Acquistato dal Pordenone nell'estate del '20, mette a segno ben 10 reti in 18 presenze con i 'ramarri', attirando le attenzioni del Monza che lo tessera a gennaio (18 presenze e 1 gol con i brianzoli). Negli ultimi due anni ha giocato in Cadetteria in prestito prima al Vicenza poi Modena segnando in totale 17 gol in 59 presenze. Benvenuto Davide!"