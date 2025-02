Ufficiale Colpo del Cittadella in attacco: torna Diaw, arriva dal Monza a titolo definitivo

Dopo Orji Okwonkwo il Cittadella riabbraccia un altro attaccante che in passato ha fatto bene con la maglia granata. Come si apprende dal sito della Lega di Serie B, il club veneto ha acquistato a titolo definitivo Davide Diaw dal Monza.

Il club veneto ha infatti trovato l’accordo con la società brianzola per il trasferimento del classe ‘92 che lo scorso anno a Bari disputò 12 gare trovando la via del gol in solo due occasioni.

Diaw al Cittadella ha vissuto la migliore stagione della sua carriera nel 2019/20 quando segnò 15 reti in 36 presenze di Serie B più altri due gol in tre gare di Coppa Italia. L’esperto attaccante in totale vanta 22 gol in 56 presenze con la maglia dei veneti.