ufficiale Oriali-Inter, fine dell'avventura. Sollevato dall'incarico di First Team Technical Manager

Gabriel Oriali non fa più parte dell'organigramma dell'Inter. Ecco il comunicato: "FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale".