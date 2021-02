ufficiale Parma, colpo Zirkzee. Il classe 2001 arriva dai Campioni d'Europa del Bayern

Altro arrivo per il Parma, che ha depositato in questi minuti il contratto di Joshua Orobosa Zirkzee, preso dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Per i ducali, assoluti protagonisti di questo mercato invernale, si tratta dell'ennesimo colpo per l'attacco.