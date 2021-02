Adesso è ufficiale: Graziano Pellè un nuovo giocatore del Parma. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del club ducale Kyle Kruse con un post su Twitter: "Siamo pronti a dare il benvenuto a al nostro sesto e ultimo acquisto. Graziano Pellè al Parma".

Ready to welcome our 6th & final new player - #GrazianoPelle to Parma!

