ufficiale Roma, Roger Ibanez vola in Arabia Saudita. Passa all'Al Ahli a titolo definitivo

vedi letture

L’AS Roma comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo definitivo Roger Ibanez all’Al-Ahli SFC. "Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ha collezionato 149 presenze e segnato 9 gol con la maglia della Roma. Era nell’undici che il 25 maggio 2022 ha conquistato la prima storica edizione della UEFA Europa Conference League, battendo in finale il Feyenoord. In bocca al lupo, Roger!", si legge nel comunicato diramato appena pochi minuti fa dai giallorossi.

Di seguito il tweet col saluto della Roma a Ibanez.