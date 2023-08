ufficiale Shakur Omar è un nuovo attaccante del Genoa. Arriva dall'Atalanta

Shakur Omar è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante classe 2004 svedese viene prelevato dall'Atalanta a titolo definitivo dopo che con la Dea è riuscito a segnare 1 gol in 7 partite con la Primavera. Per lui anche 3 presenze con gli Under 18-B.