Ufficiale Il Bari rinforza le sue corsie laterali: dall'Avellino arriva Tribuzzi. La nota dei club

Il classe '98 si trasferisce in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno era al Vicenza dove ha conquistato la promozione in Serie B

Il Bari ha rinforzato le proprie corsie laterali con un giocatore di grande esperienza in Serie C e che vanta ben due promozioni in Serie B con le maglie di Avellino e Vicenza. Si tratta di Alessio Tribuzzi che da oggi si unirà alla squadra di mister Rastelli.

Il comunicato del Bari

SSC Bari comunica di aver acquisito dall’US Avellino 1912, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Tribuzzi (19.11.98, Roma); l'esterno si unirà al gruppo biancorosso per mettersi da subito a disposizione di mister Rastelli.

Prodotto delle giovanili della Roma, nel '15 si trasferisce al Frosinone dopo una breve parentesi all'Atletico 2000. Nella stagione '17-'18 gioca in prestito al Latina (33 pres. e 2 gol), prima di passare all'Avellino (58 pres, 14 gol e 14 assist) con cui vince la scudetto Serie D e ottiene la promozione in Serie C. Con la maglia del Frosinone arriva a giocare in B collezionando in tre stagioni 69 presenze condite da 1 gol e 7 assist, quindi veste la maglia del Crotone (76 pres., 6 reti) prima di tornare all'Avellino dove vince il Girone C Lega Pro nella stagione '24-'25, ripetendosi lo scorso anno con la maglia del Vicenza (30 pres., 1 gol, 7 assist), assoluto dominatore del Girone A.

Il comunicato dell'Avellino sulla cessione di Tribuzzi

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla S.S.C. Bari, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Tribuzzi.

La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione.