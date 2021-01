ufficiale Tomori è un giocatore del Milan. Contratto del difensore già depositato in Lega

Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan. L'ufficialità dell'operazione arriva direttamente dal sito della Lega Serie A: il contratto del difensore - proveniente dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto - è stato infatti già stato depositato. Lo stesso Tomori è in arrivo in Italia, con visite e firme nel pomeriggio previste a Casa Milan che a questo punto rappresentano una pura formalità (una prima parte di visite era già stata svolta). Un'accelerata che potrebbe anche rendere concreta la presenza del giocatore nella rosa di Pioli già per il match di domani contro l'Atalanta.