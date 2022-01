ufficiale Torino, tesserato il giovane islandese Arnason. Arriva dal Leiknir Reykjavik

Acquisto in prospettiva per il Torino. Come si apprende dal sito della Lega Calcio, infatti, il club granata ha tesserato il givanissimo Robert Quental Arnason, centrocampista classe 2005 islandese proveniente dal Leiknir Reykjavik. Contratto depositato, arriva a titolo temporaneo.