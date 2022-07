ufficiale Udinese, Nestorovski rinnova fino al 2023 con opzione per un'altra stagione

vedi letture

L'Udinese ha comunicato il rinnovo del contratto di Ilija Nestorovski fino al 30 giugno 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. "Continua, così, la sua avventura in bianconero per raggiungere insieme nuovi ambiziosi traguardi", si legge sul sito del club.