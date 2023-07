ufficiale Udinese, rinforzo in prospettiva a centrocampo. C'è la firma di Etienne Camara

vedi letture

Etienne Camara è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il centrocampista classe 2003 ha firmato fino al 2027. Di seguito il comunicato ufficiale dei bianconeri:

Gioventù, tecnica e fisicità: è questo l'identikit del nuovo centrocampista bianconero Etienne Camara.

Il francese è ufficialmente un giocatore dell'Udinese che ha acquistato a titolo definitivo il diritto alle sue prestazioni sportive dall'Huddersfield.

Etienne ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva.

Con le sue qualità tecniche e fisiche (191 cm di altezza) Camara rappresenta al meglio il profilo del centrocampista moderno di talento in grado di ben disimpegnarsi in ogni settore della mediana con la sua versatilità e la qualità del suo piede sinistro.

Nasce a Noisy le Grande, in Francia, il 30 marzo 2003 si forma nel Torcy prima di spostarsi, nel 2019, alle giovanili dell'Angers laddove resta solo un anno prima di essere notato dall'Huddersfield che lo porta in Inghilterra.

Nella stagione 20/21, a 17 anni, esordisce in prima squadra in FA Cup ma è nella passata stagione che trova continuità di rendimento disputando 20 gare di Championship, una in FA Cup ed una in coppa di Lega.

Recentemente Camara ha preso parte alla Coppa del Mondo under 20 con la nazionale francese.

Bienvenue Etienne!