Un attacco tutto nuovo: Juventus, Sorloth e non solo. Sarà rivoluzione davanti

Un attacco tutto nuovo per la Juventus. La Vecchia Signora vuole un reparto avanzato diverso in vista dell'anno che verrà, perché Luciano Spalletti, perso Dusan Vlahovic, cerca nuovi riferimenti. Dunque la Juve spera in un grande Mondiale da parte del Canada in modo da poter trovare ricchi e danarosi acquirenti per Jonathan David. Il giocatore ex Lille ha indubbiamente carte e qualità per rilanciarsi, ma potrà farlo a Torino? Arrivato a parametro zero, rappresenterebbe comunque una plusvalenza per la Juventus che, senza Champions League, dovrà quanto mai fare i conti coi conti. Via anche Lois Openda, che non è mai riuscito a incidere o a far breccia nel cuore di Spalletti: impossibile riuscire a venderlo a titolo definitivo, cederlo in prestito oneroso con un riscatto fissato sembra l'unica e più logica soluzione percorribile.

Così c'è da rifare e cambiare il reparto. Obiettivo numero uno, quasi a segno: Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. Coi Colchoneros c'è in ballo anche il riscatto di Nico Gonzalez e le parti potrebbero quasi raggiungere l'intesa per uno 'scambio' tra i giocatori, valutati quasi in egual maniera. 25-30 milioni per il norvegese, che ha un'intesa da 4 milioni a stagione con la Juventus, e 27 circa per il riscatto dell'argentino.

Poi Randal Kolo Muani. Serviranno 30 milioni per prenderlo dal Paris Saint-Germain, dunque la Juventus dovrà prima effettuare delle cessioni, sia davanti che in altri reparti del campo. Tra queste probabilmente Andrea Cambiaso e Gleison Bremer, poi la dirigenza guidata da Damien Comolli e da Marco Ottolini potrà concentrarsi sul portiere e sugli altri settori. Ma c'è tempo. Prima la rivoluzione avanzata...