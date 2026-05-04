Un pasticcio di Motta sul tiro di Bonazzoli, Cremonese avanti sulla Lazio all'intervallo
Cremonese avanti all'intervallo sulla Lazio con un gol di Bonazzoli dalla distanza al 29', risultato fin qui importantissimo per i grigiorossi che si ripristinerebbero la distanza minima sul Lecce (1 punto).
Poche occasioni allo "Zini", con la Lazio che di fatto non ha mai impegnato Audero. Un paio di occasioni arrivano dall'asse Zaccagni-Provstgaard: punizione del 10 e colpo di testa del difensore danese che manca di poco la mira.
Cremonese che perde per infortunio Baschirotto. Il centrale esce al 21' infortunandosi da solo al momento del passaggio del pallone a un compagno di squadra. Al suo posto Bianchetti. Cremo che va però in vantaggio al 29' con Federico Bonazzoli, la cui conclusione rasoterra dalla distanza non è irresistibile, ma coglie di sorpresa Motta. E il pallone si infila in rete.