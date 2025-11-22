Un rigore sbagliato e un gol annullato per il Bologna: a Udine resiste ancora lo 0-0

Risultato di 0-0 al termine del primo tempo tra Udinese e Bologna. Il racconto di TMW dei 45 minuti inaugurali.

Per il Bologna è l'occasione di andare a prendersi, anche se solo momentaneamente, il 1° posto in classifica in Serie A, per farlo deve vincere. A cominciare meglio nella contesa è però l'Udinese, che va subito a sfiorare un gol con il rientrante numero nove Davis. Nella prima fase di primo tempo sono i padroni di casa a gestire meglio, andando avanti a folate offensive, ma al termine della frazione è il Bologna a flirtare maggiormente col gol. E ad andarci a un passo due volte, sempre con Orsolini. Il numero 7 va a calciare dal dischetto al 41', dopo un fallo di mano di Ehizibue su tiro di Pobega, ma viene ipnotizzato da Okoye. Nel recupero Orsolini avrebbe poi trovato anche il modo di rimediare, lanciato da solo verso la porta da un lancio di Miranda, ma partiva in fuorigioco. Gol annullato e 0-0 all'intervallo.

