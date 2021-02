Un rinnovo che ancora non arrriva. Milenkovic e la Fiorentina, 4 mesi per capire il futuro

Quello di Nikola Milenkovic è uno dei fronti caldi in casa Fiorentina. Il centrale serbo è titolare senza se e senza ma della rosa viola, nonché arma preziosa in fase offensiva come dimostrano le 22 presenze con 2 gol e 1 assist. Tutto liscio e sereno quindi? Non proprio, perché come detto la dirigenza, per ammissione dello stesso Pradè, è attualmente impegnata in una difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Due strade per la prossima estate - In nome di Milenkovic è seguito con attenzione da tante squadre, italiane e non solo. Ovviamente la Fiorentina non vorrebbe in alcun modo privarsene, ma tutto dipenderà dagli esiti degli incontri per il rinnovo. La scadenza 2022 non lascia tranquilli e se il classe '97 dovesse continuare a dire no alle offerte viola, la strada sembrerebbe segnata. E così l'anno dopo la cessione di Chiesa, diventerebbe proprio Milenkovic il (probabile) sacrificio estivo. Milan e Inter sono sugli attenti, così come l'Atletico Madrid e alcuni club di Premier League. Diverso il discorso se nelle prossime settimane dovesse arrivare il rinnovo. A quel punto Milenkovic, dopo 4 stagioni in viola, potrebbe diventare ancor più un pilastro della Fiorentina targata Rocco Commisso.