Una magia di Zaccagni regala la vittoria al Verona. 1-0 sul campo dello Spezia

Si è da poco conclusa la sfida fra Spezia-Hellas Verona. Al termine di una gara combattuta sotto una pioggia battente, il Verona porta a casa i tre punti grazie alla magia di Zaccagni.

Le scelte iniziali - Italiano si affida a Chabot in coppia con Erlic, nel quartetto davanti a Provedel chiuso ai lati da Vignali e Marchizza. Estévez e Pobega faranno da scudieri al vertice basso, che sarà Agoumé. Al centro dell'attacco l'inamovibile Nzola, con Gyasi e Agudelo a supporto. Nel Verona la novità più importante è la presenza dal primo minuto di Nikola Kalinic, che torna dunque a guidare l'attacco scaligero. Alle sue spalle rientra Barák in tandem con Zaccagni, mentre Faraoni, Tamèze, Veloso e Lazovic comporranno la cerniera in mezzo al campo. Il serbo non esclude Dimarco, che infatti agirà nel terzetto insieme a Magnani e Dawidowicz. Tra i pali, ovviamente, Marco Silvestri.

Nzola si divora il vantaggio, Provedel salva su Kalinic - Dopo 10 minuti lo Spezia ha la prima, vera, occasione della partita. L'attaccante intercetta una retropassaggio e si invola verso la porta di Silvestri. Il bomber dello Spezia entra in area e calcia sull'esterno della rete. Il Verona cresce e Provedl sale in cattedra e salva i suoi. Bellissima azione corale dell'Hellas, Kalinic si presenta a tu per tu con Provedel, ma il portiere riesce a ipnotizzare l'attaccante croato.

Super Silvestri salva su Pobega - Lo Spezia cresce e crea diversi pericoli alla porta del Verona. Al minuto numero 55 Pobega lascia partire un missile con il sinistro dal limite dell'area di rigore. Silvestri si supera e mette in angolo.

Secondo giallo per Chabot, Spezia in 10 - Al minuto numero 68 l'episodio che cambia la gara. Grave ingenuità di Chabot, che si fa sorprendere dalla percussione sulla destra di Faraoni. Il centrale dello Spezia lo stende e rimedia il giallo, il secondo della sua partita e lascia i suoi compagni in 10 uomini.

Colley si divora il gol del vantaggio - Dalla punizione nata dal fallo di Chabot, arriva una colossale occasione per il Verona. Cross di Faraoni, Colley tutto solo stacca di testa ma non prende lo specchio della porta.

Magia di Zaccagni, l'Hellas passa in vantaggio - Alla fine il Verona trova la rete del vantaggio grazie ad una magia di Zaccagni. Bel cross di Faraoni per Zaccagni, il gioiello di Juric stoppa di petto ed un rovesciata batte Provede. Un gol sensazionale!