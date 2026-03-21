"Uniti contro tutti": trasferta vietata, ma i tifosi dell'Inter danno la carica prima della Fiorentina

Un folto numero di tifosi dell'Inter si è riunito per dare la carica all'Inter di Cristian Chivu prima della partenza della squadra nerazzurra alla volta di Firenze. Cori, bandiere e due grandi striscioni: "Uniti contro tutti" e "Milano", si legge. L'intento del cuore caldo della tifoseria è quello di dare la spinta a Barella e compagni, in un momento chiave per la corsa alla vittoria del titolo.

Almeno prima della sfida, visto che allo stadio Artemio Franchi i sostenitori dell'inter non potranno esserci, in quanto fra i colpiti dai divieti di trasferta. Il motivo del divieto è legato ancora al petardo lanciato dai supporters interisti allo stadio Zini, che ha tramortito l'ex portiere Audero durante Cremonese-Inter. Tanti gli applausi per trasmettere serenità dopo giorni caldi.

L'Inter infatti nelle ultime due sfide ha raccolto dapprima la sconfitta nel derby e poi un pareggio con l'Atalanta. L'ultima giornata ha comunque detto bene all'Inter, visto che poi il Milan è caduto a Roma contro la Lazio e questo ha permesso a Chivu di guadagnare addirittura un punto sui rossoneri di Allegri. Ora l'Inter però non vuole più sbagliare, anche per il ritorno di un Napoli ora convincente e convinto di voler ancora dare fastidio quanto può.