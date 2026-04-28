Uno-due devastante del PSG: ancora Dembele, ora il Bayern è sotto 5-2 al Parc des Princes
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Uno-due micidiale del Paris Saint-Germain! Désiré Doué manda in tilt la difesa del Bayern Monaco: accelerazione devastante, palla perfetta per Ousmane Dembélé che parte largo a sinistra. Il numero 10 rientra sul destro, si porta il pallone sul piede forte e calcia rapidamente: il tiro passa tra le gambe di Dayot Upamecano e sorprende Manuel Neuer sul primo palo. Palo-gol e rete che vale il 5-2 per PSG, Bayern al tappeto.
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