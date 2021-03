Uno spagnolo all'inglese: lanciato da Monchi e Lopetegui, Jordan è pronto per volare in Italia

Le clausole spagnole sono un avviso ai naviganti, una 'cifra irrinunciabile' ben più che moltiplicata. Sono ben più che rari i casi nella storia in cui è stata attivata e non c'entrno gli allora 750 miliardi di lire di Denilson al Betis. Vale anche per i 60 milioni di Joan Jordan al Siviglia. Che ha qualità, quantità, è uno di quei centrocampisti che tutti vorrebbero ma che chiaramente ne vale di meno. Soprattutto in questo mercato. Però il classe '94 ha il pedigree del calciatore da grande squadra, non fosse altro che per un fattore. La costanza.

Roma su Jordan se parte Veretout

Gioca sempre Il centrocampista di Regencós ha fatto la gavetta. Espanuol, Real Valladolid, Eibar, poi dal luglio del 2019 in Andalusia. Con Julen Lopetegui è diventato un vero e proprio inamovibile della formazione sivigliana, così come lo era con Joé Luis Mendilibar. Al Siviglia ha arretrato il raggio d'azione, all'Eibar è arrivato a segnare in tutto 10 reti. Jordan è il classico centrocampista 'all'inglese', uno che ricorda molto i giocatori box to box capaci di interdire, di ricucire, di proporre e di inserirsi. Sa giocare di fino ma anche sventagliare per i compagni. Sa farsi sentire sotto porta e difendere. Doti che hanno conquistato Monchi, Lopetegui e ora Juventus e Roma. Jordan è pronto per prendere il volo.