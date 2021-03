tmw Non solo Juventus: su Jordan del Siviglia c'è anche la Roma di Friedkin

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Joan Jordan, centrocampista classe 1994 del Siviglia. Seconda stagione in Andalusia, il todocampista dell'Eibar è uno dei gioielli del progetto di Monchi. A ventisette anni si sente pronto per provare un'esperienza anche fuori dalla Spagna: piace, come già emerso, ai bianconeri, ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci sarebbe anche la Roma.

Chi gli può fare spazio? Chiaramente Jordan, valutato dal Siviglia 25 milioni di euro, arriverebbe in Italia come potenziale titolare. Chi potrebbe fargli spazio? I giallorossi stanno lavorando per blindare Gonzalo Villar fino al 2026 e dall'altra parte ci sono le tante richieste per Jordan Veretout. Il francese sta bene a Roma, lavora insieme all'entourage per il rinnovo a 4 milioni fino al 2025 ma ha estimatori in Italia e in mezza Europa. Un vero gioiello di casa Friedkin, per questo la proprietà americana e Pinto si guardano intorno in caso di offerte irrinunciabili. E Jordan è un nome caldo, non solo per la Juventus.