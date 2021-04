Uomo mercato ma in dubbio per la Fiorentina: Locatelli il grande rebus di De Zerbi

Al centro del mercato italiano e internazionale, Manuel Locatelli è a rischio per la gara contro la Fiorentina. Il giocatore effettuerà oggi e domani provini per provare a recuperare per i viola ma anche il tecnico De Zerbi ha parlato di condizioni non ottimali per il giocatore neroverde.

"In dubbio" Così De Zerbi sul centrocampista del Sassuolo. "Perdiamo probabilmente Locatelli perché ha un fastidio e non so cosa mi diranno i dottori". Locatelli resta uno degli uomini mercato del calcio italiano, tra i grandi obiettivi della Juventus per l'estate.