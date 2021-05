Valdir, O'Donohoe, Friedkin, Watts, Williamson. Chi sono i protagonisti di Mourinho alla Roma

vedi letture

Quello di Tiago Pinto è stato un tentativo. Una speranza. Una chiamata che ha trovato però una fessura, una luce in fondo a un tunnel che, mentre il telefono squillava, sembrava senza sfondo. L'idea americana, il direttore della Roma che prende contatti con Hugo Valdir Romao Cardoso e da lì tutto parte. I Friedkin, prima della gara contro il Manchester United, si incontrano da soli, insieme a Marcus Watts ed Eric Williamson, con José Mourinho nella sua casa londinese. I contatti preliminari erano stati positivi: da lì, Mou definisce gli aspetti legali e sui diritti d'immagine dell'accordo con il numero uno di CAA Sports, Matthew O'Donohoe, e il dado è tratto. Ma chi sono i protagonisti di una storica e inattesa rivoluzione romanista?

Valdir, il braccio destro di Mendes Valdir è il numero uno di Talent Throne Lda, compagnia portoghese che lo storico dei trasferimenti ha raccontato essere vicina a Gestifute, dove secondo i media lusitani lo stesso Valdir ha lavorato. Ha curato direttamente, tra gli altri, i trasferimenti di Rui Patricio al Wolverhampton, e di Renato Sanches al Bayern Monaco, in carriera, tutti giocatori nell'orbita dell colosso di Jorge Mendes. In occasione del passaggio del centrocampista in Baviera, viene definito 'funzionario dell'impresa di Mendes'. E' un ex giocatore: terzino sinistro, scuola Sporting CP, classe 1984, era assistito giustappunto da Gestifute.

O'Donohoe e il colosso CAA Matthew O'Donohoe, irlandese, è l'Head of International Sports di CAA Sports, ovvero la pià grande agenzia internazionale per quanto riguarda la rappresentazione di brand, club, marchi, talenti e professionisti. Un portfolio clienti e collaborazioni che spazia dalla Formula 1 ai Los Angeles Clippers, dal Madison Square Garden alla Red Bull Racing, da Oracle a Cristiano Ronaldo, da Daniel Ricciardo a Harry Kane fino allo stesso José Mourinho. O'Donohoe ha curato tutti gli aspetti legali e dei diritti del contratto di Mou con la Roma insieme a Luis Correia, CEO di Polaris Sports, agenzia che gestisce i diritti d'immagine di grandi atleti tra cui lo stesso CR7 e Mourinho.

La più grande multinazionale del talento: tutto su CAA Base, lo speciale di TMW

Watts e Williamson, gli uomini di Friedkin Al summit londinese, oltre ai Friedkin, c'era anche Marc Watts. Che è stato l'uomo che ha condotto direttamente la compravendita del club da parte dei tycoon americani ed è il vero braccio destro di Dan Friedkin: a capo del gruppo dal 2011, è un imprenditore e manager di grande spessore in Texas, al punto che il governatore Greg Abbott lo ha voluto nella "Strike Force to Open Texas", un gruppo di personalità di alto profilo che ha avuto il compito di indicare la strada per la riapertura dopo lo scoppio della pandemia. Poi Eric Williamson, altro fedelissimo del gruppo Friedkin: passato al Gruppo Friedkin nel 2012 ha ricoperto prima il ruolo di "Presidente delle risorse umane", poi "Vicepresidente del Gruppo per lo sviluppo del business" e da gennaio 2018 è il Presidente della "Friedkin Aviation", l'azienda del gruppo che si occupa di aviazione a 360°.