Valentino Rossi: "Purtroppo Inter male in Champions, ora speriamo di arrivare davanti in campionato"
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Ai microfoni di SportMediaset Valentino Rossi, noto tifoso dell'Inter, ha parlato delle sue aspettative per il finale di stagione della squadra allenata da Cristian Chivu, attualmente a +8 sul Milan secondo in campionato:
"Non male dai, quest'anno purtroppo abbiamo fatto peggio in Champions League ma in campionato siamo ancora davanti... Abbiamo perso un po' di vantaggio ma ancora qualche punto c'è, speriamo di arrivare davanti".
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