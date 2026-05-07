Vazquez: "I miei figli mangiano trofie al pesto da quando sono nati. Europa? Ci pensiamo"

Johan Vásquez, capitano del Genoa, ha parlato a La Repubblica - Genova del suo status e della voglia di rimanere in rossoblù: "Ora sono padre di famiglia e cerco stabilità. Voglio rimanere in un posto dove mi trovo bene e a Genova mi trovo benissimo. Ormai conosco come gira la città, come funziona e questa è una bella sensazione. La mia idea è proprio di rimanere in Italia. E poi i miei figli mangiano trofie al pesto da quando sono nati. Ovviamente nel calcio non si sa mai, ma la mia idea è che dove sono felice allora ci rimango. Quello che posso dire è che sono felice qua".

In merito al prossimo anno, Vazquez non ha escluso che ci possa essere persino l'Europa come possibile obiettivo: lo ha detto anche De Rossi di recente, a cui fa eco il capitano del Genoa. Per buona parte di questa stagione il Genoa ha dimostrato di poter giocare faccia a faccia con tutti e perché allora non dovrebbe pensare a traguardi migliori, si domanda il messicano.