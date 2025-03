Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali: solo panchina per Anguissa e Oristanio

Stasera il crocevia Scudetto Atalanta-Inter, ma prima occhi sul match delle 12.30 dal quale si capirà molto sul prosieguo della corsa al tricolore: il Napoli è di scena a Venezia e la squadra di Conte sa di non poter sbagliare se vuole mettere pressione alle rivali impegnate stasera. Di fronte, un club a caccia di punti salvezza, come dimostrano i recenti tre, combattuti pareggi consecutivi ottenuti dai lagunari contro Lazio, Atalanta e Como.

Solo panchina per Anguissa, mentre Neres come si sa non è stato convocato: gli azzurri schierano il sistema di gioco visto nelle ultime settimane, il 3-5-2, con Gilmour, Lobotka e McTominay in mediana e Raspadori-Lukaku in avanti. Out Oristanio dagli undici del Venezia: era febbricitante negli scorsi giorni, al suo posto Fila. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.