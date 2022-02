Venezia, Zanetti: "Cambio di modulo non preventivato: ci abbiamo creduto fino alla fine"

vedi letture

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ai microfoni di Dazn, ha analizzato l'incredibile successo ottenuto sul Torino di Juric: "Il modulo cambiato a partita in corso? L’inizio aggressivo del Torino me lo aspettavo perché in casa loro mettono sotto tutti. Infatti ci hanno messo in difficoltà e dopo i primi quindici minuti ho pensato che dovevamo giocarcela uno contro uno a tutto campo. Ci siamo messi a specchio e abbiamo vinto molti duelli: questa è stata la chiave della partita. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto in un periodo non facile per noi. Dobbiamo creare velocemente un’anima, abbiamo grandi qualità tecniche ma prendiamo gol per problemi di mentalità. Ed è lì che dobbiamo svoltare. Spero che questa vittoria segni un nuovo inizio. Nani? Credo che ci possa dare un’alternativa, lui ha qualità e noi abbiamo bisogno di qualità e di giocate perché lui è un campione che sta capendo cosa voglio. Sta lavorando duramente. La mia è una richiesta dispendiosa, ma ha le qualità per fare la differenza". Ha poi spiegato: "Il cambio di modulo è stato ragionato ma non preventivato. Sentivo che se avessimo continuato a giocare così avremmo preso tre o quattro gol. Un allenatore che ha una squadra che deve salvarsi deve prendersi le proprie responsabilità per fare scelte come queste".