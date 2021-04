Verdi, nuova vita da mezzala al Torino. Nicola: "Si è rivelata un'arma a nostro favore"

vedi letture

Il Torino riparte con più fiducia e maggiore autostima dopo il 2-2 ottenuto nel derby contro la Juventus: domani, alla Dacia Arena di Udine, i granata cercano conferme e punti pesanti in chiave salvezza. E il tecnico Davide Nicola, in conferenza stampa, parla anche di alcuni singoli: "Verdi verrà confermato mezzala? Può giocare in tanti ruoli. Questa opzione si è rivelata un'arma a nostro favore: ciò che farà Verdi, sarà un merito nell'applicazione che dovrà avere".

Come procede il recupero di Nkoulou?

"Per ogni atleta è diverso: il virus è lo stesso, ma la guarigione varia di persona in persona. Nkoulou ha voglia di recuperare terreno, è consapevole che ha già acquisito qualcosa e altre non ancora. Con il tempo verrà valutato, sono convinto che mentalmente è pronto. Vedremo domani, non ho ancora deciso".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Davide Nicola!