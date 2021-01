"Vergogna!" "Inesistente" "Inguardabili". I media dedicati al Torino scatenati sui granata

vedi letture

Il Torino è sotto accusa. Anche i media che seguono giornalmente le questioni di casa granata attaccano la squadra di Marco Giampaolo, sempre più in crisi di risultati e reduce dallo 0-0 contro lo Spezia ma in 11 contro 10 per gran parte della sfida. "Toro inesistente, dalla società, all'allenatore, alla squadra", scrive il corsivo di TorinoGranata. "Toro, che vergogna: 0-0 con lo Spezia in undici contro dieci per 90 minuti", il pezzo di Toro.it, mentre Toronews parla di "granata inguardabili, è un pareggio da retrocessione".