Veron: "Andai al Manchester United perché avevo un problema di passaporto in Italia"

“Non mi pentirò mai di aver scelto il Manchester United”. Intervistato da FourFourTwo, Juan Sebastian Veron è tornato sui suoi anni ai Red Devils, rivelando anche i motivi dell’addio alla Lazio: “Ho firmato per lo United perché avevo un problema di passaporto in Italia (l'argentino è poi stato assolto, ndr) e pensai che cambiare aria potesse essere una cosa positiva anche a livello mentale. Ero abbasta pessimista sul trasferimento in Inghilterra, pensavo che la vita sarebbe stata molto differente da uno stile di vita latino. Ma ho trovato un club straordinario, difficile averne uno più organizzato. Tutto quello che è accaduto ha cambiato la mia idea dell’Inghilterra, ho avuto due anni grandiosi a Manchester e conosciuto tante persone con cui sono ancora in contatto. Vorrei essere rimasto più a lungo allo United”.