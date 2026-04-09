Veron applaude Calhanoglu: "Per l'Inter è una grande risorsa. Specialista nei tiri da fuori"

Una gran botta dai 30 metri. Così Hakan Calhanoglu ha portato nuovamente in vantaggio l'Inter contro la Roma. E sulla rete del centrocampista turco si è espresso Juan Sebastian Veron che ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Cosa ho ammirato del gesto di Calhanoglu? Innanzitutto, il fatto che non avesse nessun avversario a contrastarlo.

Ha avuto il tempo di prendere la mira e di calciare. Poi lui è stato bravo a imprecare potenza e a non perdere la coordinazione, errore che si commette spesso. Mi è piaciuto, in particolare, il fatto che lui abbia indirizzato il pallone proprio lì. Tante volte si vedono tiri a casaccio in rete non si sa come. Qui, invece, no. Ha cercato quella zona della porta e l’ha trovata. Bravo".

L'ex centrocampista argentino ha sottolineato come il numero 20 nerazzurro sia uno specialista in questo caso sottolineando però altre sua qualità quando è in campo: "Ha nel suo bagaglio questa qualità. E non ha soltanto questa: è un ottimo regista, detta i tempi alla squadra, sa quando è il caso rallentare o di velocizzare l’azione. Ha un ottimo lancio che apre le difese avversarie e trova il compagno smarcato. Per l’Inter è una grande risorsa".