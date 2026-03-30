Veron a Lotito: "Bisogna ascoltare i tifosi. Vedere lo stadio vuoto è impressionante"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione romana del Corriere della Sera, l'ex centrocampista Juan Sebastian Veron ha parlato della Lazio partendo dalla contestazione al presidente Lotito: "Sono presidente di una squadra storica e importante come l’Estudiantes - ha esordito -. Io mi sentirei male se il popolo si rivoltasse così contro di me. Bisogna ascoltare la gente. Capisco la necessità di amministrare i conti, ma il vero obiettivo deve essere inseguire i sogni. Se non ci sono i mezzi economici, è giusto farsi aiutare da nuovi investitori.

Chiunque, dirigenti e giocatori, all’interno della Lazio, non possa stare al passo con i desideri dei tifosi, deve fare un passo indietro. Ricordo il calore dei laziali, vedere lo stadio vuoto è davvero impressionante".

Venendo a Sarri prosegue: "Non riesco a seguire la Lazio ogni giorno, ma conosco la situazione, così come la storia del tecnico. Considerando tutte le difficoltà avute, come il mercato bloccato, non credo si possa dire che ha fatto male. Considerando poi che a gennaio se ne sono andati giocatori importanti direi che ha fatto pure bene. Non mi so esprimere sui singoli, ma direi che la squadra, come collettivo, ha dato tutto quello che poteva. Ora speriamo faccia bene in Coppa Italia".