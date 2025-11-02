Verona, Giovane: "Sono felice per il gol. Chivu? Lo ringrazio per i complimenti"

Giovane Santana Do Nascimento, autore del momentaneo 1-1 dell'Hellas Verona contro l'Inter, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

Il primo gol in Serie A - "Sono molto contento e ringrazio Dio per il primo gol, ma dispiace per aver perso la partita. Zanetti mi dice sempre di calciare anche con il destro e non solo con il sinistro e oggi è successo.

Le parole di Chivu - "Chivu mi ha fatto i complimenti per la grande partita, sono arrivato in Italia da 4 mesi e in Brasile non ho giocato per 8 mesi, qui la pressione è più alta. Ringrazio Chivu".