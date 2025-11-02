Verona, Giovane: "Sono felice per il gol. Chivu? Lo ringrazio per i complimenti"
TUTTO mercato WEB
Giovane Santana Do Nascimento, autore del momentaneo 1-1 dell'Hellas Verona contro l'Inter, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.
Il primo gol in Serie A - "Sono molto contento e ringrazio Dio per il primo gol, ma dispiace per aver perso la partita. Zanetti mi dice sempre di calciare anche con il destro e non solo con il sinistro e oggi è successo.
Le parole di Chivu - "Chivu mi ha fatto i complimenti per la grande partita, sono arrivato in Italia da 4 mesi e in Brasile non ho giocato per 8 mesi, qui la pressione è più alta. Ringrazio Chivu".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile