Giovane e Alisson Santos, una cosa sola a Napoli: "Siamo molto amici, lo aiuto con l'italiano"

L'attaccante Giovane Santana ieri sera si è adattato da centravanti del Napoli, per prendere il posto lasciato vuoto da Lukaku e Hojlund, riuscendo a garantire un buon contributo al suo allenatore Conte in un ruolo che non conosce così bene.

Intervistato da Radio CRC, lo stesso Giovane ha parlato della sua esperienza da prima punta nella bella serata del Maradona ma non soltanto. Come per esempio la coreografia fatta dalla tifoseria del Napoli prima della partita contro il Milan, che l'ex Hellas Verona ha visto così: "I tifosi del Napoli sono incredibili: non pensavo che fosse così, quando giochi qui è un'altra cosa".

Quindi a Giovane è stato chiesto anche che rapporto abbia con l'altro giovane di lingua portoghese presente in rosa, l'esterno Alisson Santos, anche lui arrivato a Napoli a gennaio ma dallo Sporting Clube de Portugal: "Siamo molto amici, lo aiuto a parlare in italiano. Sono contento, perché è un grande calciatore e sono felice del momento che vive, spero che non si fermi qui. Adesso mancano 7 partite difficili: la prossima già è in trasferta contro il Parma. Ragioniamo partita dopo partita e poi vediamo che succede".

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