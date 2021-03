Verona, pronti 10 milioni per il riscatto di Ilic: poi sarà Guardiola a deciderne il futuro

Il Verona ha già deciso di investire 10 milioni di euro per il riscatto di Ivan Ilic, arrivato in prestito dal Manchester City e decisamente convincente nel rendimento nonostante la giovanissima età. I gialloblu poi attenderanno la decisione di Guardiola, che dal canto suo, investendo 20 milioni potrà sfruttare il contro riscatto e riportarlo in Premier League. Se così non fosse, spazio comunque alle eventuali pretendenti, che non mancano e che sono già tante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.