Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Verona, Sammarco: "Il Milan sarà arrabbiato. Bowie e Mosquera in dubbio"

Verona, Sammarco: "Il Milan sarà arrabbiato. Bowie e Mosquera in dubbio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 15:26Serie A
Daniele Najjar

Il Verona ha ormai poco da chiedere alla propria stagione, ma deve pensare ad onorare almeno ciò che resta da giocare del campionato. A partire dalla sfida al Milan, in programma domani pomeriggio, alle 15, al Bentegodi. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per presentare la partita contro i rossoneri.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 15 inizia la conferenza stampa.

La sua esperienza al Milan quando era ragazzo com'è stata, che ricordi ha?
"È passato un po' di tempo, ho fatto tutte le giovanili e sono arrivato alla Primavera, era un Milan diverso, con delle bandiere come Maldini, Costacurta, Albertini, giocatori che ho avuto la fortuna di vedere, bastava un loro sguardo per capire dove bisognava andare, un'esperienza che mi porterò sempre dentro".

Che Milan troverà ora, il Verona?
"Un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre alla qualità che ha dunque sarà arrabbiato e vorrà continuare la propria corsa, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo".

E che Verona troverà il Milan?
"Un Verona ferito, indubbiamente, crediamo che soprattutto nelle ultime due partite dovevamo e volevamo raccogliere punti. I ragazzi ne sono consapevoli. Al di là delle motivazioni è una gara contro una grande squadra e questo deve dare per forza una spinta in più ai giocatori".

Cosa continua a non funzionare? Con il Torino è sembrato molto deluso
"La delusione era derivante dal fatto che a fine primo tempo avevamo la sensazione di essere la squadra più in palla, anche se non c'erano molti tifosi, stavano fischiando, dunque il Torino sembrava in difficoltà. Quella è stata la delusione più grande. Anche con un po' di confusione, ma c'è stato anche l'orgoglio di provare a riprenderla, avendo creato anche con piazzati offensivi, abbiamo calciato in porta. Quei primi dieci minuti del secondo tempo in cui mi aspettavo che la squadra potesse cercare di vincere la partita mi hanno deluso. Ero un po' incazzato per quello, mi ha deluso il fatto che gli altri ci stavano aspettando, ma abbiamo perso un'altra occasione per poter accorciare".

Manterrà Belghali ancora a sinistra? E l'assetto rimarrà quello che ha usato a Torino, un po' differente?
"Sono tutte valutazioni per le quali ci teniamo un giorno, abbiamo qualche piccolo acciacco in attacco. Bowie ha un piccolo risentimento, Mosquera non sta benissimo. Ci teniamo qualche dubbio. Potremmo giocare a due punte o più o meno come la settimana scorsa, le abbiamo provate tutte e due. Su Belghali: con la Fiorentina se ne è parlato poco, ma ha fatto una buona partita, si è parlato di più di lui dopo il Torino, quando è stato un po' in difficoltà. Continuo a pensare che possa giocare in entrambe le fasce. C'è Oyegoke sta facendo bene, c'è Bradaric che ha una settimana in più di lavoro, sono tutte opzioni che abbiamo".

Lei si ritiene un allenatore più meritocratico o aziendalista, in merito alle scelte che fa, guarda più il campo o la necessità di lanciare qualche giovane, per esempio?
"Bisogna essere un po' entrambe le cose, nella mia testa ho delle gerarchie, poi è il campo che parla. Sia nella partita della domenica che nel lavoro settimanale".

Lecce e Cremonese vanno a passo lento. C'è rammarico maggiore per questo, si poteva davvero riaprire la lotta salvezza?
"C'è rammarico sì, considerando anche l'incontro della prossima settimana con il Lecce potevamo raccogliere qualcosa in più, pensando ai punti persi negli ultimi minuti come con Napoli e Parma. Siamo consapevoli che il calendario sia difficilissimo. Le partite poi sono pazze, ma dovevamo fare qualcosa in più per far diventare pazzo questo campionato".

Chi recupera fra gli infortunati? Mosquera che cos'ha avuto quest'anno, visto che è stato spesso fuori?
"Bella-Kotchap e Lovic sono rientrati, hanno almeno tre allenamenti in gruppo totali e saranno con noi domani. Mosquera sta convivendo con un fastidio al ginocchio da molto tempo. Fa fatica ad allenarsi con continuità. Da quando ci siamo noi si è quasi sempre allenato, poi ha avuto questo fastidio che non lo ha fatto allenare con continuità".

Bernede e Suslov possono giocare dal primo minuto assieme nella sua idea, oppure le serve più equilibrio con un giocatore come Akpa-Akpro e loro due intercambiabili?
"Sono giocatori offensivi, dovrebbero essere sostenuti dalla squadra per giocare in un centrocampo a tre in questo momento, secondo me. Quindi potrebbero essere interscambiabili, oppure giocare assieme, ma in posizioni diverse (da quelle delle due mezzali, n.d.r.)".

15.26 finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
All'Hellas non basta il gol di Bowie. Ko col Torino, L'Arena titola: "Retrocessione... All'Hellas non basta il gol di Bowie. Ko col Torino, L'Arena titola: "Retrocessione più vicina"
Verona, Sammarco spiega l'esclusione di Orban: "Ha avuto un po' di febbre" Verona, Sammarco spiega l'esclusione di Orban: "Ha avuto un po' di febbre"
Verona, Sammarco non molla: "Salvezza? Tutto si può ancora aprire, ne abbiamo due... Verona, Sammarco non molla: "Salvezza? Tutto si può ancora aprire, ne abbiamo due in casa"
Altre notizie Serie A
Torino, D’Aversa: "Non siamo salvi. Futuro? Le parole del Presidente le ascolto,... Torino, D’Aversa: "Non siamo salvi. Futuro? Le parole del Presidente le ascolto, non le commento"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 33ª giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 33ª giornata di campionato
Verona, Sammarco: "Il Milan sarà arrabbiato. Bowie e Mosquera in dubbio" Live TMWVerona, Sammarco: "Il Milan sarà arrabbiato. Bowie e Mosquera in dubbio"
Locatelli: "Non mi sono mai visto lontano dalla Juventus, sento la fiducia della... Locatelli: "Non mi sono mai visto lontano dalla Juventus, sento la fiducia della società"
Pisa virtualmente in B? Hiljemark non la pensa così: "Salvezza ancora possibile,... Pisa virtualmente in B? Hiljemark non la pensa così: "Salvezza ancora possibile, noi ci crediamo"
Scontro con Gasperini e niente Trigoria da martedì: oggi Ranieri all'Olimpico per... Scontro con Gasperini e niente Trigoria da martedì: oggi Ranieri all'Olimpico per Roma-Atalanta
Parma, Cuesta: "Chi subentra è parte della strategia. Dobbiamo mantenere la stessa... Parma, Cuesta: "Chi subentra è parte della strategia. Dobbiamo mantenere la stessa voglia"
Udinese, Kabasele: "La gara contro il Milan la migliore della stagione, fiducia per... Udinese, Kabasele: "La gara contro il Milan la migliore della stagione, fiducia per oggi"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà
Immagine top news n.1 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
Immagine top news n.2 La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions
Immagine top news n.3 Il fratello di Kean: "Moise ha la tibia messa male, per recuperare dovrebbe star fermo 2-3 mesi"
Immagine top news n.4 L'Inter è un rullo compressore. Piovono gol e record, quelli di Thuram possono essere decisivi
Immagine top news n.5 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Ora è bagarre in zona Champions: la classifica di Serie A e le probabili formazioni
Immagine top news n.7 L'Inter vola in Champions e si avvicina allo scudetto. Chivu-rinnovo? Parla Marotta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 33ª giornata di campionato
Immagine news Serie A n.2 Verona, Sammarco: "Il Milan sarà arrabbiato. Bowie e Mosquera in dubbio"
Immagine news Serie A n.3 Locatelli: "Non mi sono mai visto lontano dalla Juventus, sento la fiducia della società"
Immagine news Serie A n.4 Pisa virtualmente in B? Hiljemark non la pensa così: "Salvezza ancora possibile, noi ci crediamo"
Immagine news Serie A n.5 Scontro con Gasperini e niente Trigoria da martedì: oggi Ranieri all'Olimpico per Roma-Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Chi subentra è parte della strategia. Dobbiamo mantenere la stessa voglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Chiappella: "Salvezza? Vogliamo meritarcela. Senza Squizzato due soluzioni"
Immagine news Serie B n.2 Bari-Venezia inizia con 9' di ritardo. Problemi di comunicazione con il VAR
Immagine news Serie B n.3 Modena-Frosinone, forfait in extremis per Zampano. Ecco la motivazione
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Bisoli: "Playout primo obiettivo. Portanova? Domani sarà in campo"
Immagine news Serie B n.5 Padova, Breda: “Reggiana forte, è uno scontro diretto: serve una grande gara”
Immagine news Serie B n.6 Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.3 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"
Immagine news Serie C n.5 Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa il punto"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Tacchinardi: "Col Vicenza sarà una partita vera. Destino nelle nostre mani"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?