Verso Napoli-Benevento, Schiattarella: "Meret top, Petegna è forte. I tifosi napoletani li aiutino"

vedi letture

"Qualche gol in più di Lapadula? A dire la verità, lui fa la differenza anche quando non segna. Può segnare pure qualcun altro, ma non cambierei Lapadula con nessuno". L'ha detto Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, ai microfoni di Radio Crc: "Anche Gaich può darci una mano, è un giocatore molto interessante". Stesso discorso per Meret e Petagna, ex compagni di Schiattarella alla Spal e prossimi avversari nel Napoli. "Per me Meret è tra i migliori portieri d'Italia. Petagna è un attaccante molto forte. Da tifoso del Napoli dico ai miei concittadini di sostenere Meret e Petagna. In momenti come questo una critica di troppo può fare solo danni".