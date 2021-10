Verso Napoli-Torino, Rrahmani avverte: "Non è mai facile affrontare le squadre di Juric"

"Torino? Non è mai facile affrontare le squadre di Juric perché giocano uno contro uno a tutto campo. Servirà la testa giusta". Parla così il difensore Amir Rrahmani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tifosi al Maradona? Ci sono mancati lo scorso anno. Senza tifosi non è calcio vero. Io sono tornato ieri e non ho parlato con Spalletti, ma lui e lo staff analizzano al meglio gli avversari. Ci sono tante partite difficili da sbloccare e le palle inattive sono un'occasione importante: il 35-40% dei gol vengono dalle palle inattive. In tutte le partite può succedere di tutto, noi dobbiamo sempre dare il massimo".