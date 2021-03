Verso Qatar 2022 - Gruppo F: Fuga danese alla prima giornata. Ma Eriksen non convince

Nel Gruppo F di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 si mette subito bene per la Danimarca, già prima solitaria nel girone grazie al successo a Tel Aviv. Eriksen e Kjaer in campo tutti e 90'. Bocciatura per il giocatore dell'Inter nonostante sia entrato nell'azione del 2-0: il trequartista si distingue per un numero incredibile di errori e prende un 2/6 in pagella da Ekstrabladet . Diverso il trattamento riservato al difensore del Milan, che merita un 5 su 6. Prova della verità alla terza giornata contro l'Austria, squadra che con la Scozia contenderà l'ingresso ai Mondiali agli scandinavi. Intanto in Moldavia Roberto Bordin fa il suo esordio da commissario tecnico. Dopo aver guidato dal 2016 al 2018 lo Sheriff, vincendo due campionati, ecco la chiamata da Chisinau: esordio non troppo positivo, considerato il pari casalingo contro le piccole Far Oer.

ISRAELE-DANIMARCA 0-2 - 13' Braithwaite, 67' Wind

MOLDAVIA-FAR OER 1-1 - 9' Nicolaescu (M), 83' Olsen (F)

SCOZIA-AUSTRIA 2-2 - 55' e 80' Kalajdzic (A), 71' Hanley (S), 85' McGinn (S)

Classifica

Danimarca 3

Austria 1

Scozia 1

Far Oer 1

Moldavia 1

Israele 0

2a giornata, 28 marzo

DANIMARCA-MOLDAVIA

AUSTRIA-FAR OER

ISRAELE-SCOZIA

3a giornata, 31 marzo

MOLDAVIA-ISRAELE

SCOZIA-FAR OER

AUSTRIA-DANIMARCA

Gli "italiani" impegnati:

DANIMARCA: Maehle (Atalanta), Skov Olsen (Bologna), Eriksen (Inter), Kjaer (Milan), Damsgaard (Sampdoria), Stryger Larsen (Udinese)

MOLDAVIA: Ionita (Benevento), Dumbravanu (Genoa)